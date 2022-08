Juve, un grigio 0-0 in casa della Samp: Allegri, senza Di Maria sono guai (Di lunedì 22 agosto 2022) Primo intoppo per la Juventus di Max Allegri, che non va oltre un grigio 0-0 in casa della Sampdoria. Il 3-0 contro il Sassuolo alla prima giornata aveva forse un po' illuso i bianconeri ma è bastata l'assenza dell'argentino Di Maria (oltre a quelle di Pogba e Bonucci) per ingolfare la manovra e togliere le poche certezze di una squadra che sembra ancora un cantiere aperto, al di là del mercato e dei prossimi, possibili arrivi di Depay in attacco e Paredes a centrocampo. E proprio l'argentino del Psg, al momento, sembra l'innesto più utile e urgente. La Juve mostra difficoltà nel creare azioni pericolose, frutto di un centrocampo più muscolare che altro. Il rientro di Rabiot, dato per partente per tutta l'estate, mette centimetri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Primo intoppo per lantus di Max, che non va oltre un0-0 indoria. Il 3-0 contro il Sassuolo alla prima giornata aveva forse un po' illuso i bianconeri ma è bastata l'asdell'argentino Di(oltre a quelle di Pogba e Bonucci) per ingolfare la manovra e togliere le poche certezze di una squadra che sembra ancora un cantiere aperto, al di là del mercato e dei prossimi, possibili arrivi di Depay in attacco e Paredes a centrocampo. E proprio l'argentino del Psg, al momento, sembra l'innesto più utile e urgente. Lamostra difficoltà nel creare azioni pericolose, frutto di un centrocampo più muscolare che altro. Il rientro di Rabiot, dato per partente per tutta l'estate, mette centimetri e ...

