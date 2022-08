Jane Grey, la storia della prima regina d’Inghilterra (Di lunedì 22 agosto 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel tempo nella prima metà del 500? alla scoperta di una donna divenuta famosa per essere stata la prima regina d’Inghilterra anche se per soli 9 giorni. Parleremo di Tudor, di intrighi e di decapitazioni. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Jane Grey “Narrar voglio al mio secolo l’infortunio di una virtuosa regina, e la sua intrepidezza maggiore delle sue avversità. O’ santa intrepidezza nel cuor derivata di lei dal seno dell’augusta religione! Musa non suora di Apollo, ma discepola del Nume verace, siediti meco e meditiamo un canto che la tua gloria intatta serbi dal nemico obblio: soavissimi numeri ispira all’anima mia intenerita, ed all’alto lugubre subbietto fa che i lamentevoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nel tempo nellametà del 500? alla scoperta di una donna divenuta famosa per essere stata laanche se per soli 9 giorni. Parleremo di Tudor, di intrighi e di decapitazioni. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a“Narrar voglio al mio secolo l’infortunio di una virtuosa, e la sua intrepidezza maggiore delle sue avversità. O’ santa intrepidezza nel cuor derivata di lei dal seno dell’augusta religione! Musa non suora di Apollo, ma discepola del Nume verace, siediti meco e meditiamo un canto che la tua gloria intatta serbi dal nemico obblio: soavissimi numeri ispira all’anima mia intenerita, ed all’alto lugubre subbietto fa che i lamentevoli ...

