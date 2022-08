Inter Acerbi | settimana decisiva ma attenzione a Akanji

(Di lunedì 22 agosto 2022) All’manca un tassello in difesa per chiudere il mercato: perpotrebbe essere laAll’manca un tassello in difesa per chiudere il mercato: perpotrebbe essere la, però, anche adel Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nerazzurri e Lazio hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto, resta soltanto da capire se sarà oneroso o secco. Per quanto riguarda il centrale giallonero, la società tedesca ha aperto al prestito e non dovesse arrivareresterebbe un’opzione valida. L'articolo proviene da Calcio News 24.

