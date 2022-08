Highlights Coric-Tsitsipas 7-60 6-2 | finale Masters 1000 Cincinnati 2022 VIDEO

SPORTFACE.IT

... sfiderà il vincente dell'incontro tra lo spagnolo Bautista Agut e il croato, con quest'... 1° turno Masters 1000 Cincinnati, Sinner - Kokkinakis: gliCondividi: Fai clic qui per ...Nei primi tre turni del torneo monegasco l'azzurro ha eliminato il croato, il finlandese ... 4° turno Roland Garros 2020, Sinner - Zverev: gliCondividi: Fai clic qui per condividere ... Highlights Coric-Tsitsipas 7-6(0) 6-2: finale Masters 1000 Cincinnati 2022 (VIDEO) Il croato Borna Coric supera senza troppa fatica e in appena 91 minuti il britannico Cameron Norrie (6-3, 6-4), centrando così la seconda finale di un ...Borna Coric will take on Stefanos Tsitsipas in the final of the Cincinnati Masters after he downed Cameron Norrie pretty comfortably in straight sets.