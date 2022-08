Dua Lipa e il suo pop coinvolgente: La cantautrice compie 27 anni (Di lunedì 22 agosto 2022) La splendida Dua Lipa ed il suo pop sono parte integrante della vita di tutti i giorni. La sentiamo in radio, su internet e persino nelle colonne sonore dei videogames. Un successo planetario per la cantautrice britannica di origini abanesi. Una fama precoce che non accenna a smorsarsi. Dua Lipa, dalle origini al successo mondiale Che Dua Lipa fosse un fenomeno mediatico lo si è capito già da un bel po’ di anni. Era il 2009 e Youtube era agli albori. L’allora quattordicenne futura star mondiale si mise in mostra cantando cover delle sue cantanti preferite sul suo canale. Il fenomeno mediatico la portò ad emigrare giovanissima dall’Albania, sua terra natale, verso l’Inghilterra. Il motivo di questo viaggio fu il desiderio della ragazza di seguire il suo sogno di cantante. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) La splendida Duaed il suo pop sono parte integrante della vita di tutti i giorni. La sentiamo in radio, su internet e persino nelle colonne sonore dei videogames. Un successo planetario per labritca di origini abanesi. Una fama precoce che non accenna a smorsarsi. Dua, dalle origini al successo mondiale Che Duafosse un fenomeno mediatico lo si è capito già da un bel po’ di. Era il 2009 e Youtube era agli albori. L’allora quattordicenne futura star mondiale si mise in mostra cantando cover delle sue cantanti preferite sul suo canale. Il fenomeno mediatico la portò ad emigrare giovanissima dall’Albania, sua terra natale, verso l’Inghilterra. Il motivo di questo viaggio fu il desiderio della ragazza di seguire il suo sogno di cantante. ...

