Classifica WTA: Trevisan leader azzurra (n.27), Bronzetti al best ranking (n.59) (Di lunedì 22 agosto 2022) La 28nne toscana si conferma miglior italiana in Classifica nel nuovo ranking WTA, alle spalle Paolini che cede cinque posizioni (n.57). best ranking per la 23enne romagnola, grazie alla finale al 125K di Vancouver, e per Elisabetta Cocciaretto che entra per la prima volta nella top100

