Booker T: “Non sono sorpreso dal comportamento di CM Punk, ma Tony Khan deve intervenire” (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha fatto tanto rumore questa settimana il presunto malumore di CM Punk nei confronti di Adam Page e della dirigenza AEW con il Best in The World che, andando fuori dal copione durante Dynamite, ha improvvisamente chiamato il cowboy sul ring per una sfida durante un promo. Su una questione così spinosa non poteva certo non dire la sua Booker T nel corso del suo podcast, l’hall of famer WWE ha lavorato in passato con Punk e dalle sue parole traspare un certo rancore e un rapporto non proprio idilliaco ai tempi della WWE. “Non riguarda il wrestling” Nel corso del suo podcast “The Hall of Fame” con Brad Gilmore, Booker T ha commentato la situazione di CM Punk in AEW e dal suo punto di vista Tony Khan dovrà prendere in mano la situazione per evitare malumori ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha fatto tanto rumore questa settimana il presunto malumore di CMnei confronti di Adam Page e della dirigenza AEW con il Best in The World che, andando fuori dal copione durante Dynamite, ha improvvisamente chiamato il cowboy sul ring per una sfida durante un promo. Su una questione così spinosa non poteva certo non dire la suaT nel corso del suo podcast, l’hall of famer WWE ha lavorato in passato cone dalle sue parole traspare un certo rancore e un rapporto non proprio idilliaco ai tempi della WWE. “Non riguarda il wrestling” Nel corso del suo podcast “The Hall of Fame” con Brad Gilmore,T ha commentato la situazione di CMin AEW e dal suo punto di vistadovrà prendere in mano la situazione per evitare malumori ...

Zona_Wrestling : Booker T: 'Non sono sorpreso dal comportamento di CM Punk, ma Tony Khan deve intervenire' - theshieldofspo1 : Booker T non è sorpreso del caos nel backstage AEW - TSOWrestling : Booker T a sua detta sa cosa vuol dire condividere lo spogliatoio con CM Punk #TSOW #TSOS - arrigoarrighi : Nessuna razza può prosperare fintanto che non impara che c’è altrettanta dignità nel coltivare un campo che nel com… - IsolaWrestling : BOOKER T NON È SORPRESO DAL DRAMMA DEL BACKSTAGE CHE COINVOLGE CM PUNK IN AEW -