Amanda Lear | «Il sesso è igiene | come mangiare un buon pasto È farsi piacere | un piacere fugace»

(Di lunedì 22 agosto 2022) Su Sette, settimanale del Corriere della Sera, un’intervista ad. Vive da quarant’anni in Francia, vicino a Saint-Rémy-de Provence. Ha studiato Belle Arti, racconta che la pittura per lei ha avuto lo stesso effetto della psicanalisi per altri. «È stato il mio primo grande amore! Sarò pittrice fino alla morte, non sono una cantante. È la mia terapia, la cosa che mi mantiene in equilibrio. Con la pittura non ho bisogno di andare dallo psicanalista, i miei colleghi vanno tutti dallo psicanalista!» Cosa cerca in un uomo? «La fedeltà. È quasi impossibile, ma è così meraviglioso. E la lealtà. Sono stata molto fortunata nella mia vita, ho incontrato uomini meravigliosi, ma ora la boutique è chiusa. Continua ancora un po’, perché c’è una nuova generazione che è piuttosto gerontofila. A loro piacciono le donne più grandi e questa è una novità. Prima, ...