Altro record battuto da Kvaratskhelia | non accadeva dal 2016

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il Napoli vince e convince: gli azzurri dopo un’estate travagliata tra addii importanti e contestazioni contro la società, a suon di ottime prestazioni stanno facendo ricredere i propri supporters. L’entusiasmo in quel di Napoli sembra essere tornato soprattutto dopo gli ultimi colpi di mercato che hanno infiammato la piazza partenopea. Una delle sorprese più piacevoli di questo primo Napoli stagionale è sicuramente Khvicha: il georgiano, già opzionato dagli azzurri a gennaio, è arrivato in terra partenopea con il difficile compito di sostituire il partente Lorenzo Insigne. Khvicha(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il neoacquisto del Napoli non si è fatto intimorire e con grande personalità ha fornito ottime prestazioni caratterizzate soprattutto dalla realizzazione di tre gol in due partite. In ...