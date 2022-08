Al bar con la maglia dei rivali, tifosi locali gli spaccano la faccia (Di lunedì 22 agosto 2022) Un cinquantaduenne di Firenze ha rimediato la frattura dello zigomo sinistro, del setto nasale e della mandibola dopo essersi fermato in un circolo Arci per prendere un caffè ad Empoli: ad aggredirlo sarebbero stati tre tifosi empolesi, dopo averlo visto con addosso la maglia della Fiorentina Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Un cinquantaduenne di Firenze ha rimediato la frattura dello zigomo sinistro, del setto nasale e della mandibola dopo essersi fermato in un circolo Arci per prendere un caffè ad Empoli: ad aggredirlo sarebbero stati treempolesi, dopo averlo visto con addosso ladella Fiorentina

