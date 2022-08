Waterloo, gli eroi morti? Finiti in una tazza di tè: ecco come (Di domenica 21 agosto 2022) Lo zucchero? «Meglio se usate il miele, almeno non rischierete di avere gli atomi del vostro bisnonno disciolti nel caffè già dal mattino». È un avviso curioso quello apparso nel lontano 1879 sul Prager Tagblatt, quotidiano praghese di lingua tedesca chiuso dai nazisti nel 1939. Contro lo zucchero si era espresso anche un viaggiatore francese che aveva visitato Waterloo, in Belgio, nel 1830: «La più grande memoria della storia moderna è stata mutilata per lo zucchero». I due commenti non sono stati scritti da salutisti ante-litteram favorevoli ad un'alimentazione meno dolce. Nella prima metà del XIX secolo si calcola che, in media (ma allora le differenze sociali erano molto più forti), si consumassero circa 12 kg di zucchero a testa all'anno contro oltre 50 kg oggi. SPARITI 20MILA morti Le dichiarazioni contro il saccarosio sono state riesumate da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Lo zucchero? «Meglio se usate il miele, almeno non rischierete di avere gli atomi del vostro bisnonno disciolti nel caffè già dal mattino». È un avviso curioso quello apparso nel lontano 1879 sul Prager Tagblatt, quotidiano praghese di lingua tedesca chiuso dai nazisti nel 1939. Contro lo zucchero si era espresso anche un viaggiatore francese che aveva visitato, in Belgio, nel 1830: «La più grande memoria della storia moderna è stata mutilata per lo zucchero». I due commenti non sono stati scritti da salutisti ante-litteram favorevoli ad un'alimentazione meno dolce. Nella prima metà del XIX secolo si calcola che, in media (ma allora le differenze sociali erano molto più forti), si consumassero circa 12 kg di zucchero a testa all'anno contro oltre 50 kg oggi. SPARITI 20MILALe dichiarazioni contro il saccarosio sono state riesumate da ...

