Turiste toscane "molestate in Spagna poi picchiate dalla polizia"

"molestate in Spagna ma la polizia ha picchiato noi, mentre eravamo in vacanza". Questa la denuncia, riportata dal quotidiano "La Nazione", di Ambra Morelli, 22enne di Firenze, studentessa di Psicologia a Padova e pallanuotista della Rari Nantes Florentia. L'episodio risale al 9 agosto quando la giovane si trovava in vacanza a Valencia insieme ad altre sette amiche, tutte fiorentine.

