Traffico Roma del 21-08-2022 ore 16 | 30

(Di domenica 21 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari la polizia locale segnala un incidente a Monte Mario in via Sebastiano Vinci all’altezza di ingresso di Santa Maria della Pietà altro incidente in via dei Monti Tiburtini in prossimità dell’ospedale Sandro Pertini è chiuso per un muro pericolante il tratto di via della Lungara tra la salita della Lungara e Lungotevere Gianicolense mentre per lavori è chiusa via Pietro Maffi 3 a via di Val Favara e Piazza Alfonso Capecelatro Per quanto riguarda il trasporto pubblico Oggi ultimo giorno di lavori sulla linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto la linea ferroviaria interrotta ancora per l’intera giornata tra le stazioni diOstiense e Fiumicino aeroporto sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus ...