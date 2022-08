Traffico Roma del 21-08-2022 ore 13 | 30

(Di domenica 21 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda per lavori sulla A1Firenze tra Guidonia Montecelio e Ponzanono verso Firenze a seguire pertra Magliano Sabina e Orte segnalato in cittàun incidente sulla via Cristoforo Colombo incrocio con via Padre Semeria possibili ripercussioni suldi zona chiuso lo dobbiamo fino a cessate esigenze per un muro pericolante il tratto di via della Lungara tra la salita della Lungara e Lungotevere Gianicolense prima di concludere uno sguardo a trasporto pubblico ultimo giorno di lavori sulla linea Orte Fiumicino linea ferroviaria interrotta ancora per l’intera giornata di oggi traOstiense Fiumicino aeroporto sospeso anche il servizio Leonardo Express ...

...IN DIREZIONEALL'ALTEZZA DEL CASELLO DI VALMONTONE SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE CODE PERSULLA...LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascoltoin coda sulla A1Firenze tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano verso Firenze lavori sulla Cassia bis in colonnatra il raccordo è via della Giustiniana verso Viterbo ... Traffico Roma del 21-08-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme con la polizia municipale e il 118: la tratta è stata interrotta al traffico per consentire ai soccorritori di recuperare il corpo della vittima ...Stadio tutto esaurito per la prima di stagione all'Olimpico della Roma, dopo il debutto vincente in casa della Salernitana. Per la partita con la Cremonese, in programma lunedì 22 agosto dalle 18,30, ...