Tom Holland dice basta ai social (Di domenica 21 agosto 2022) Almeno una pausa dai social per Tom Holland che si sfoga dicendo basta a una fonte di grande ansia, addirittura capace di mettere a rischio la sua salute mentale. Leggi su comingsoon (Di domenica 21 agosto 2022) Almeno una pausa daiper Tomche si sfogandoa una fonte di grande ansia, addirittura capace di mettere a rischio la sua salute mentale.

tlspftv : JSJJDJSJDJA TOM HOLLAND - vale_holland_ : TOM PORCO CAN NON PUOI FARE CON ME STE COSE - mevswang : per quale motivo lui è un mix di tom holland e gerry scotti - babybrrunette : nella vita siate come mio fratello che oggi appena ha visto Tom Holland all'inizio di NWH ha iniziato a urlare 'MAM… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: Negli ultimi mesi si moltiplicano gli episodi in cui le celeb affrontano pubblicamente il tema della salute mentale. Ecco… -