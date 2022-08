Spalletti: “Napoli col Monza non è stato facile. Kvaratskhelia, il meglio deve arrivare. Rigore netto” (Di domenica 21 agosto 2022) Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match Napoli-Monza vinto per 4-0. La doppietta di Kvaratskhelia ed i gol di Osimhen e Kim hanno spianato al strada agli uomini di Spalletti che trovano la seconda vittoria in due giornate. Napoli-Monza: intervista Spalletti Il tecnico del Napoli al termine del match ha detto: “Abbiamo fatto un’ottima gara, riuscendo a mantenere sempre l’equilibrio ed abbiamo comandato sempre la gara. Ma non è stato affatto semplice contro questo Monza, anche perché non siamo riusciti a sfruttare degli episodi favorevoli ad inizio gara“. Spalletti si è lamentato molto per il Rigore non concesso al Napoli: ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn al termine del matchvinto per 4-0. La doppietta died i gol di Osimhen e Kim hanno spianato al strada agli uomini diche trovano la seconda vittoria in due giornate.: intervistaIl tecnico delal termine del match ha detto: “Abbiamo fatto un’ottima gara, riuscendo a mantenere sempre l’equilibrio ed abbiamo comandato sempre la gara. Ma non èaffatto semplice contro questo, anche perché non siamo riusciti a sfruttare degli episodi favorevoli ad inizio gara“.si è lamentato molto per ilnon concesso al: ...

