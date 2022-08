Serie B 2022/2023, il Cagliari batte in rimonta il Cittadella 2-1 (Di domenica 21 agosto 2022) Prima vittoria del campionato per il Cagliari, che nella seconda giornata della Serie B 2022/2023 supera 2-1 in rimonta il Cittadella e si porta a 4 punti in classifica. Una partita molto complicata per gli uomini di Liverani, che però nel finale trovano la chiave di volta grazie alla profondità e alla qualità della panchina e alla giocate dei singoli. Il Cittadella lotta con onore fino alla fine e paga forse anche un calo fisico piuttosto evidente negli ultimi venti minuti. PAGELLE E TABELLINO La cronaca – Il Cittadella parte forte e si rende pericoloso subito nei primi secondi di partita, il Cagliari carbura dopo qualche minuto con una doppia occasione al 9? che vede Kastrati davvero reattivo su Lapadula e Mancosu. L’episodio che ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Prima vittoria del campionato per il, che nella seconda giornata dellasupera 2-1 inile si porta a 4 punti in classifica. Una partita molto complicata per gli uomini di Liverani, che però nel finale trovano la chiave di volta grazie alla profondità e alla qualità della panchina e alla giocate dei singoli. Illotta con onore fino alla fine e paga forse anche un calo fisico piuttosto evidente negli ultimi venti minuti. PAGELLE E TABELLINO La cronaca – Ilparte forte e si rende pericoloso subito nei primi secondi di partita, ilcarbura dopo qualche minuto con una doppia occasione al 9? che vede Kastrati davvero reattivo su Lapadula e Mancosu. L’episodio che ...

