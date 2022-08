Roma, tram investe e uccide un uomo (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Tragedia ieri sera sulla Prenestina all’altezza di Largo Preneste. Un uomo, verso le 22, ha perso la vita dopo essere stato investito da un tram della linea 19. Tuttora in corso le indagini da parte degli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Tragedia ieri sera sulla Prenestina all’altezza di Largo Preneste. Un, verso le 22, ha perso la vita dopo essere stato investito da undella linea 19. Tuttora in corso le indagini da parte degli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

