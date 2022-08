Moto Gp, in Austria trionfa Bagnaia davanti a Quartararo (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 agosto 2022) Francescosu Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d’classeGp. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio...

