L'ITALIA CAVALCA L'ONDA! Bruni, Taddeucci, Paltrinieri e Acerenza chiudono in bellezza e si tingono d'oro nella staffetta in acque libere! (Di domenica 21 agosto 2022) La Nazionale italiana che CAVALCA l'onda del successo. E' questa l'Italfondo che ha concluso la rassegna europea delle acque libere nel mare tempestoso di Ostia con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. L'ultimo oro è arrivato dalla staffetta mista dove Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza hanno fatto la voce grossa. Bruni che ha risposto all'appello, sostituendo una Giulia Gabbrielleschi piuttosto provata. E così la toscana, andando incontro alle onde con tutta sua determinazione, è riuscita a dare il cambio a Taddeucci davanti a tutte. Una nuotata leggera e aderente al mare increspato per Ginevra, argento oggi nella 10 km. Stupendo l'incedere della classe '97 nostrana, in grado di crearsi ...

