Il video della ragazza che andava con i pattini in autostrada (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - "Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore": si è giustificata così la persona fermata dalla polizia sabato notte mentre stava percorrendo sui pattini il tratto di autostrada, la A10, che collega Ventimiglia a Genova. Poco dopo la mezzanotte alla centrale operativa della polizia stradale è stata segnalata una persona che percorreva velocemente la corsia di marcia calzando ai piedi dei pattini. Sono state così dirottate sul posto due pattuglie della sottosezione di Imperia che hanno lavorato in sinergia: la prima rallentando i veicoli che venivano da dietro, la seconda per intercettare la pattinatrice solitaria - che dalle immagini diffuse dalla polizia sembrerebbe appunto una donna - poi bloccata in sicurezza presso un parcheggio. La persona fermata alla richiesta di spiegazioni da ... Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - "Stavo solo seguendo le indicazioni del navigatore": si è giustificata così la persona fermata dalla polizia sabato notte mentre stava percorrendo suiil tratto di, la A10, che collega Ventimiglia a Genova. Poco dopo la mezzanotte alla centrale operativapolizia stradale è stata segnalata una persona che percorreva velocemente la corsia di marcia calzando ai piedi dei. Sono state così dirottate sul posto due pattugliesottosezione di Imperia che hanno lavorato in sinergia: la prima rallentando i veicoli che venivano da dietro, la seconda per intercettare la pattinatrice solitaria - che dalle immagini diffuse dalla polizia sembrerebbe appunto una donna - poi bloccata in sicurezza presso un parcheggio. La persona fermata alla richiesta di spiegazioni da ...

rulajebreal : Quanto sarà anti democratica la destra al potere? Pensate che nelle prime settimane di campagna elettorale, giornal… - ale_dibattista : Tre degli ultimi quattro segretari generali della CGIL sono finiti nel PD. La Camusso è l’ultima arrivata. Lo dicev… - acmilan : ??? 'Our next match will serve as a step to grow more' The best bits from Coach Pioli's pre-match presser ??? 'Sarà… - bendinelli2011 : RT @Emoisonline: É REATO DI ESTORSIONE 'O ti vaccini o ti licenzio' é reato di estorsione art.629 C.P. In questo Paese TUTTI gnorano ques… - Roberta07love : Taddeucci, Bruni, Paltrinieri e Acerenza conquistano la medaglia d'oro nella finale della staffetta mista in acque… -