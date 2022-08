Crimea, droni kamikaze centrano quartier generale flotta russa: ipotesi raid ucraino (Di domenica 21 agosto 2022) Il quartier generale della Marina russa in Crimea colpito dall'attacco di droni-kamikaze. Un sospetto raid ucraino che ha provocato un'enorme esplosione: un vero e proprio smacco per le forze... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 agosto 2022) Ildella Marinaincolpito dall'attacco di. Un sospettoche ha provocato un'enorme esplosione: un vero e proprio smacco per le forze...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Nuovi attacchi di droni contro obiettivi russi in Crimea. Lo scrive la Bbc. 'Il fumo si alza sopra il qua… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Raid di droni ucraini in Crimea, attaccato quartier generale Flotta ru… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina: schiaffo a Mosca, droni contro la flotta in Crimea. Zelensky: per nostra festa d’indipendenz… - Lukyluke311 : RT @agambella: #Crimea Anche stasera e precisamente in questi minuti i missili terra-aria russi ingaggiano bersagli, probabilmente droni uc… - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Drone kamikaze sul comando russo, i raid ucraini in #Crimea VIDEO #ucraina #russia #marnero #iltempoquotidiano -