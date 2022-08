Atalanta-Milan 1-1: il tabellino (Di domenica 21 agosto 2022) Atalanta-Milan 1-1 Marcatori: 29’ p.t. Malinovskyi, 23’ s.t. Bennacer Assist: 29’ p.t. Maehle, 23’ s.t. Saelemaekers Atalanta (3-4-1-2... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022)1-1 Marcatori: 29’ p.t. Malinovskyi, 23’ s.t. Bennacer Assist: 29’ p.t. Maehle, 23’ s.t. Saelemaekers(3-4-1-2...

AntoVitiello : L'unico non disponibile per l'Atalanta è #Krunic che ha avuto un problema muscolare #Milan - DiMarzio : .@acmilan: le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro l’@Atalanta_BC #SerieA - PietroMazzara : ???? formazione ufficiale #Milan ?? #Atalanta - FirexNemesis : @daniscooloof @_ElPrincipe22 Atalanta 2 tiri in porta, milan 7 tiri in porta, ma pareggio immeritato va bene... - caffamat : Guardo il risultato di Atalanta-Milan: 1-0 -