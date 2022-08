Yumin Abbadini regala all’Italia l’argento nella ginnastica artistica

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 agosto 2022), il 21enne di Ranica ha condotto l’Italia dellaper la prima volta sul podio continentale cogliendo la piazza d’onore alle spalle della Gran Bretagna. Un risultato difficilmente prevedibile alla vigilia perche ha offerto un importante contribuito alla causa degli azzurri, bravi a rimontare posizioni nelle ultime rotazione e totalizzare 247.494 punti, sette in meno dei britannici. Schierato in compagnia di Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali Andrea Cingolani e Matteo Levantesi, il portacolori della Pro Carate si è migliorato nettamente rispetto al turno di qualificazione aprendo la propria gara con un solido esercizio al cavallo terminato con il giudizio 13.833 (5.5 di D.Score). Una prova che ha galvanizzato il giovane orobico, bravo a difendersi in un ...