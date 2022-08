Un Medico in Famiglia torna con una nuova stagione in tv? Lino Banfi: “Stiamo scrivendo un personaggio simile a Nonno Libero” (Di sabato 20 agosto 2022) “Un giorno ti innamorerai”. La sigla di Un Medico in Famiglia cantata da Los Locos ha fatto breccia nei cuori di milioni di italiani e, ancora oggi, intere generazioni la cantano. Per quasi 20 anni l’Italia ha imparato a seguire le vicende della Famiglia più allargata di sempre, residente a Poggiofiorito. Nonno Libero, alias Lino Banfi, è sempre stato colui che nella serie ha cercato di tenere come un burattinaio tutti i fili per rendere stabile la Famiglia composta da tanti personaggi iconici. Tra loro il figlio Lele, i nipoti Maria, Annuccia e Ciccio. E ancora la tata Cettina (Lunetta Savino), nonna Enrica (Milena Vukotic) e Claudia Pandolfi. La stessa attrice in diverse interviste aveva dichiarato di aver vissuto male quel periodo: “Fu veramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) “Un giorno ti innamorerai”. La sigla di Unincantata da Los Locos ha fatto breccia nei cuori di milioni di italiani e, ancora oggi, intere generazioni la cantano. Per quasi 20 anni l’Italia ha imparato a seguire le vicende dellapiù allargata di sempre, residente a Poggiofiorito., alias, è sempre stato colui che nella serie ha cercato di tenere come un burattinaio tutti i fili per rendere stabile lacomposta da tanti personaggi iconici. Tra loro il figlio Lele, i nipoti Maria, Annuccia e Ciccio. E ancora la tata Cettina (Lunetta Savino), nonna Enrica (Milena Vukotic) e Claudia Pandolfi. La stessa attrice in diverse interviste aveva dichiarato di aver vissuto male quel periodo: “Fu veramente ...

