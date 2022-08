' Ne avevamo supervoglia' | Paltrinieri oro e i due altri azzurri sul podio Impresa storica

(Di sabato 20 agosto 2022) Il fuoriclasse azzurro Gregorioha vinto la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuoto, svoltasi nel mare di Ostia. Al secondo posto l'altro azzurro Domenico Acerenza, 27enne ...

Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamodi gareggiare. Ora ci sono condizioni buone, diciamo decenti per affrontare il mare" ha detto Paltrinieri. "Ci siamo divertiti, ...Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamodi gareggiare. Ora ci sono condizioni buone, diciamo decenti per affrontare il mare" ha detto Paltrinieri. "Ci siamo divertiti, ... Europei nuoto: Paltrinieri, avevo supervoglia di gareggiare Nei 5km acque libere il fuoriclasse si prende il gradino più alto, poco dietro a lui Domenico Acerenza. Poi arriva il bronzo per le donne ...“E’ stata una bella gara: buoni i primi due giri, nel terzo si è alzato un pò di mare e si sentiva, ma è stato super bello – il commento a Raisport di un soddisfatto Paltrinieri – Avevamo super voglia ...