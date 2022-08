LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Tocci in testa dopo due tuffi, quarto Marsaglia (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 10.40: Terzo tuffo per il britannico Jack Laugher, salendo a quota 218.30. Un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 69.70 punti. 10.37: dopo due rotazioni in testa c’è un eccellente Giovanni Tocci (149.20), alle sue spalle ci sono i britannici Jack Laugher (148.60) e Jordan Houlden (146.20). quarto Lorenzo Marsaglia (139.60). 10.35: Sale al terzo posto il britannico Jordan Houlden con 146.20. 10.31: Quarta posizione per lo svizzero Guillaume Dutoit (128.10), che precede il connazionale Jonathan Suckow (126.60). 10.28: Prosegue l’ottima qualifica di Lorenzo Marsaglia! 71.40 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 10.40: Terzo tuffo per il britannico Jack Laugher, salendo a quota 218.30. Un triplo e mezzo ritornato raggruppato da 69.70 punti. 10.37:due rotazioni inc’è un eccellente Giovanni(149.20), alle sue spalle ci sono i britannici Jack Laugher (148.60) e Jordan Houlden (146.20).Lorenzo(139.60). 10.35: Sale al terzo posto il britannico Jordan Houlden con 146.20. 10.31: Quarta posizione per lo svizzero Guillaume Dutoit (128.10), che precede il connazionale Jonathan Suckow (126.60). 10.28: Prosegue l’ottima qualifica di Lorenzo! 71.40 con il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti per il ...

