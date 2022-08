Gli under35 capilista sono una disgrazia. Ritirate la candidatura, finché siete in tempo (Di sabato 20 agosto 2022) Se volete fare politica, come diceva mia mamma, prima fatevi una posizione. Non diventate Casta troppo presto. Per rappresentare il loro popolo i giovani dovrebbero aver prima dimostrato qualcosa. Altrimenti sono solo miracolati Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 agosto 2022) Se volete fare politica, come diceva mia mamma, prima fatevi una posizione. Non diventate Casta troppo presto. Per rappresentare il loro popolo i giovani dovrebbero aver prima dimostrato qualcosa. Altrimentisolo miracolati

