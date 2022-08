FPF, la UEFA mette nel mirino PSG e Marsiglia (Di sabato 20 agosto 2022) PSG e Marsiglia sono finiti nel mirino della UEFA per quanto riguarda il rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. Come riportato da L’Equipe, nei giorni scorsi l’organo di controllo UEFA ha inviato un “settlement agreement” alle due società (sanzioni graduate nel tempo) che saranno impegnate nella prossima edizione della Champions League. Si tratta di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 20 agosto 2022) PSG esono finiti neldellaper quanto riguarda il rispetto delle norme del Fair Play Finanziario. Come riportato da L’Equipe, nei giorni scorsi l’organo di controlloha inviato un “settlement agreement” alle due società (sanzioni graduate nel tempo) che saranno impegnate nella prossima edizione della Champions League. Si tratta di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

