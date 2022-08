Elezioni | Urso Copasir sulle ingerenze di Mosca | «Da Medvedev una carnevalata | ma il problema è reale»

(Di sabato 20 agosto 2022) Adolfodefinisce quella di Dmitryuna «», ma invita a tutelarsi dalle. Il presidente del, senatore di Fratelli d’Italia, intervistato dal Corriere della Sera spiega: «Magari ilfosse solo lui. Quello che dice, per come lo dice, ogni volta che lo dice, è talmente grottesco da ottenere l’effetto contrario». Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale nonché ex presidente russo aveva detto: «Vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità». «Al di là delladi», dice, il ...

Per Fratelli d'Italia, è il presidente del Copasir Adolfoa parlare di "punta dell'iceberg" ... La volontà del popolo in questerusse appare inequivocabile". Quanto a Forza Italia, è ......ha annunciato il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica Adolfo,... ha replicato: 'È stato Putin a dirti che non ci saranno influenze russe sulle nostreI ...La galleria degli orrori e connivenze dei nostri politici con il Cremlino è lunga: da Manlio Di Stefano che da grillino accusò l’Occidente di aver fatto in Ucraina un golpe ai danni di Mosca al patto ...In Italia si rileva “una sostanziale debolezza degli interventi per il contrasto alla disinformazione e alle diverse forme di ingerenza. Così, nella sua relazione annuale, il Copasir lancia l’allarme ...