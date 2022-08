Covid in Campania, 2.129 positivi: nessun morto e calo dei posti in ospedale (Di sabato 20 agosto 2022) Sono 2.129 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte degli 11.607 test effettuati nelle ultime 24 ore. Lieve calo per il numero dei posti di terapia intensiva occupati: sono 15 (uno in meno di... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 agosto 2022) Sono 2.129 i nuovialina fronte degli 11.607 test effettuati nelle ultime 24 ore. Lieveper il numero deidi terapia intensiva occupati: sono 15 (uno in meno di...

