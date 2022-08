Con Crisanti il Pd ce la mette tutta per perdere le elezioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 agosto 2022) Ce la stando davveroil Pd. Per far vincere le politiche al centrodestra, si intende. Dopo aver tragicomicamente rincorso Conte, Calenda, Fratoianni, Bonelli, dopo aver proposto pronti-via, l'odiatissima patrimoniale, dopo il video di Ruberti, adesso anche il caso. È lui evidentemente la punta di diamante per attaccare. Lui l'uomo su cui punta Enrico Letta per non vincere. «Se voterete la Lega di Salvini sarete come le galline pronte a pranzare con la volpe» sostiene il virologo televisivo. Sull'utilizzo infelice dei morti per condizionare una campagna elettorale si è già detto molto. Preferibile è non aggiungere altro. Lasciando alla sola capacità di giudizio l'elettore. Non pare comunque l'esperto di zanzare avere il physique du role per caricarsi sulle spalle la campagna del Pd. Anzi, gira con insistenza ...