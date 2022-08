Schiuma e rifiuti in mare tra Arco Felice e Lucrino Il sindaco | “Non fate il bagno”

(Di venerdì 19 agosto 2022)galleggianti, pesci morti e acqua sporca. È lo scenario che si è presentato agli occhi di molti bagnanti in questi giorni nel tratto dicompreso tra. Ildi Pozzuoli, Luigi Manzoni, fa sapere che ha richiesto urgentemente all’Arpac di effettuare i rilievi per constatare lo stato di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

Acqua scura,, puzza, topi e pesci morti,che galleggiano. E nei giorni scorsi qualche caso isolato di eruzione cutanea all'indomani di una giornata trascorsa in mare. Situazioni di causa ed effetto ...Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, il carro, il funzionario di ... In fiamma anche sterpaglie e. 'Le operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio ... Schiuma, rifiuti e pesci morti: il Comune di Pozzuoli dà lo stop ai tuffi tra Arco Felice e Lucrino Acqua scura, schiuma, puzza, topi e pesci morti, rifiuti che galleggiano. E nei giorni scorsi qualche caso isolato di eruzione cutanea all’indomani di una giornata trascorsa in mare.Fiamme anche nella zona della Muratella. I due roghi sono scoppiati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro ...