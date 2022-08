Previsioni traffico | un sabato da “bollino nero”

(Di venerdì 19 agosto 2022) DCIM100MEDIADJI 0167.JPGSaranno circa 340 mila i veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete nell’intero fine settimana. A caratterizzare questo weekend saranno l’esodo e il controesodo. In particolare, sarà unda “” per effetto delle ultime partenze per le vacanze (specie al mattino in direzione Lisert) e dei primi rientri dalle mete estive (specie al pomeriggio in entrata alla barriera). Rientri che si faranno sentire anche la domenica – giornata darosso – specie dal tardo pomeriggio. Un occhio di attenzione, specie il, anche alla direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova e alla carreggiata ovest (direzione Venezia) dove si concentrerà il volume maggiore diper effetto anche del ritorno dei lavoratori ...

DCIM100MEDIADJI_0167.JPG Saranno circa 340 mila i veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete nell'intero fine settimana. A caratterizzare questo weekend saranno l'esodo e il controesodo. I ...