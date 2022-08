Post antisemita di La Regina, capolista Pd. La comunità ebraica a Letta: “Avete un problema” (Di venerdì 19 agosto 2022) Enrico Letta ha un nuovo “grande problema”: si chiama Raffaele La Regina, capolista blindato del Pd per la Camera in Basilicata, l’ex collaboratore del ministro Provenzano, ha scritto “tesi di odio” contro Israele, come denuncia Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma. Sui Social Raffaele La Regina, paracadutato come capolista Pd in Basilicata al Posto di Pittella, ha lasciato traccia delle sue posizioni antisemite: Israele non ha diritto di esistere. Lo aveva scritto in un Post del 10 dicembre 2020, quando era collaboratore del vicesegretario dem Peppe Provenzano al ministero per il Sud. Quello che voleva chiedere lo scioglimento di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE Attentato contro un bus a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Enricoha un nuovo “grande”: si chiama Raffaele Lablindato del Pd per la Camera in Basilicata, l’ex collaboratore del ministro Provenzano, ha scritto “tesi di odio” contro Israele, come denuncia Ruth Dureghello, presidente delladi Roma. Sui Social Raffaele La, paracadutato comePd in Basilicata alo di Pittella, ha lasciato traccia delle sue posizioni antisemite: Israele non ha diritto di esistere. Lo aveva scritto in undel 10 dicembre 2020, quando era collaboratore del vicesegretario dem Peppe Provenzano al ministero per il Sud. Quello che voleva chiedere lo scioglimento di Fratelli d’Italia. LEGGI ANCHE Attentato contro un bus a ...

