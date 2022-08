Pidcock si è laureato campione europeo di MTB

Leggi su blogciclismo

(Di venerdì 19 agosto 2022) Era l’uomo più atteso e non ha tradito le aspettative: Tom a Monaco. Ilolimpionico in carica della disciplina e numero uno al mondo del ciclocross ha dominato sul tracciato bavarese, riuscendo a staccare tutti gli altri pretendenti. LEGGI ANCHE: Mathias Fluckiger sospeso perché positivo allo zeranolo Andato via poco dopo la metà degli otto giri previsti del percorso, l’inglese ha dunque portato a casa un altro importantissimo titolo, con il podio della competizione che ha visto arrivare secondo il danese Sebastian Carstensen, con lo svizzero Filippo Colombo piazzatosi sul gradino più basso. Sedicesimo il primo degli italiani, Daniele Braidot. Gli altri azzurri al traguardo sono stati Juri Zanotti ventiquattresimo e Gerhard Kerschbaumer al ventisettesimo posto. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.