MotoGP, Aleix Espargarò: “Non riesco a capire come fare la nuova chicane, posso essere là davanti” (Di venerdì 19 agosto 2022) Si chiude con un po’ di amaro in bocca per Aleix Espargarò la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria 2022, valevole come tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il 33enne spagnolo nativo di Granollers è infatti 11° nella combinata dopo le FP2 ed è quindi virtualmente escluso dal Q2 in attesa delle FP3 di domattina, con l’incognita meteo che potrebbe congelare i migliori tempi di oggi e costringerlo a partire dal Q1 in qualifica. “Hanno fatto un ottimo lavoro con la chicane, è molto più sicura rispetto alla curva precedente e nonostante siano due asfalti diversi si sono comportati bene e il grip non è così diverso”, il primo commento di Aleix sulla modifica introdotta quest’anno al lay-out del Red Bull Ring. “Per ora questa modifica mi penalizza perché non ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Si chiude con un po’ di amaro in bocca perla prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria 2022, valevoletredicesimo round stagionale del Mondiale. Il 33enne spagnolo nativo di Granollers è infatti 11° nella combinata dopo le FP2 ed è quindi virtualmente escluso dal Q2 in attesa delle FP3 di domattina, con l’incognita meteo che potrebbe congelare i migliori tempi di oggi e costringerlo a partire dal Q1 in qualifica. “Hanno fatto un ottimo lavoro con la, è molto più sicura rispetto alla curva precedente e nonostante siano due asfalti diversi si sono comportati bene e il grip non è così diverso”, il primo commento disulla modifica introdotta quest’anno al lay-out del Red Bull Ring. “Per ora questa modifica mi penalizza perché non ...

