Milan, quantità e qualità per Pioli. Il focus su Adli, Diaz e De Ketelaere (Di venerdì 19 agosto 2022) Nonostante fino ad ora il mercato del Milan non sia stato particolarmente esaltante, Pioli può sorridere: la rosa è già valida e profonda Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 agosto 2022) Nonostante fino ad ora il mercato delnon sia stato particolarmente esaltante,può sorridere: la rosa è già valida e profonda

PianetaMilan : @acmilan, quantità e qualità per #Pioli. Il focus su #Adli, @Brahim e #DeKetelaere #BrahimDiaz #ACMilan #Milan… - manfrin_giorgio : Il #Milan ha le idee chiare Manca quel tassello di quantità e fisicità #Onyedika non è la prima scelta, forse nea… - chiaramilanista : @Milan19887 @DandyRossonero @ApacheRossonero Mercato...e no...generazione che vuole tutto e subito...le squadre van… - acm1899m : @infernALE96 @KunGrax Come al solito valuti il mercato dalla quantità di soldi spesi e dai nomi. Sei giovane, ci st… - _RoadToIstanbul : @intertristi1899 @diavolesquee Oddio ottima e non mi sembra che i giocatori sono il milan , ne fanno solo parte e… -