Messina | omicidio netturbino | fermato 18enne

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Svolta nell’deldi Letojanni nel messinese. L’uomo di 56 anni è stato trovato ieri senza vita nella sua abitazione. I carabinieri di Taormina hannoun diciottenne. Eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura a carico del giovane, residente a Letojanni. Contestato il reato diaggravato. Il pubblico ministero, sulla base di una prima valutazione delle fonti di prova acquisite e ritenendo la ricostruzione, fornita dal giovane in contrasto con le dichiarazioni testimoniali, acquisite dagli investigatori, ravvisando il pericolo di fuga, ha emesso il provvedimento di fermo e disposto la reclusione nel carcere diGazzi, in attesa della convalida. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti finalizzati, fra l’altro, a ...

Contestato il reato diaggravato . Il pubblico ministero, sulla base di una prima ... ha emesso il provvedimento di fermo e disposto la reclusione nel carcere diGazzi, in attesa della ...I carabinieri hanno fermato su ordine della procura diF. B.,18 anni, indagato per l'di Massimo Canfora, 56 anni, operatore ecologico trovato morto ieri in casa, con ferita da arma da taglio, a Letojanni, in provincia di. I ...emesso dalla Procura della Repubblica di Messina – nei confronti di B.F. (18enne residente a Letojanni), sul cui conto il Pubblico Ministero procedente ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ...A incastrarlo alcune testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Resta da chiarire il movente dell'omicidio ...