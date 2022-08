LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: ammiraglie olimpiche azzurre in semifinale, si assegnano le prime medaglie (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21 Dopo una breve pausa, il programma ripartirà alle 9.37 con la semifinale del K1 1000 femminile, specialità non olimpica, in cui l’azzurra Irene Burgo andrà a caccia della qualificazione per la finale. 9.17 Polonia dominante nella seconda batteria in 1’34?002, accedono DIRETTAmente alla Finale A anche Gran Bretagna (1’35?815) e Danimarca (1’36?279). 9.13 Buona prestazione delle azzurre, che restano in corsa per la top3 fino agli ultimi 150 metri ma si devono accontentare del quinto posto (1’38?034) e quindi del pass per la semifinale. Vanno DIRETTAmente in Finale A Ungheria (1’35?170), Francia (1’36?251) e Germania (1’36?661). 9.10 Passiamo adesso alle ammiraglie olimpiche femminili. Italia ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21 Dopo una breve pausa, il programma ripartirà alle 9.37 con ladel K1 1000 femminile, specialità non olimpica, in cui l’azzurra Irene Burgo andrà a caccia della qualificazione per la finale. 9.17 Polonia dominante nella seconda batteria in 1’34?002, accedonomente alla Finale A anche Gran Bretagna (1’35?815) e Danimarca (1’36?279). 9.13 Buona prestazione delle, che restano in corsa per la top3 fino agli ultimi 150 metri ma si devono accontentare del quinto posto (1’38?034) e quindi del pass per la. Vannomente in Finale A Ungheria (1’35?170), Francia (1’36?251) e Germania (1’36?661). 9.10 Passiamo adesso allefemminili. Italia ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di altre finali si assegnano le prime medaglie -… - infoitsport : LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di altre finali, si assegnano le prime medaglie - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini in finale nel C2 500! Semifinale per Cicali-Petracca… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: è tornato il vero Desalu! Folorunso in finale bene tuffi e canoa -… - infoitsport : LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Carlo Tacchini in Finale A nel C1 1000 maschile! Bene la paracanoa -