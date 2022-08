Keylor Navas al Napoli? La mossa di Lavezzi: i dettagli (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo le chiusure delle trattative per Simeone, Ndombelé e Raspadori avvenute nelle ultime ore, i tifosi azzurri chiedono a gran voce l’arrivo di un portiere in azzurro per mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta. A questo proposito, una vecchia conoscenza azzurra ha provato a dare una mano. Nel corso della giornata di ieri Ezequiel “Pocho” Lavezzi ha fatto visita al campo di allenamento del Paris Saint Germain. L’argentino ex Napoli ha giocato dal 2012 al 2016 a Parigi e tutt’ora dopo il termine della sua carriera continua a vivere lì. Nel corso della sua visita al centro di allenamento dei parigini Lavezzi ha svolto anche il ruolo di “ambasciatore” per il Napoli, come riportato dai colleghi francesi di Footmercato. Keylor Navas Napoli by Getty ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo le chiusure delle trattative per Simeone, Ndombelé e Raspadori avvenute nelle ultime ore, i tifosi azzurri chiedono a gran voce l’arrivo di un portiere in azzurro per mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta. A questo proposito, una vecchia conoscenza azzurra ha provato a dare una mano. Nel corso della giornata di ieri Ezequiel “Pocho”ha fatto visita al campo di allenamento del Paris Saint Germain. L’argentino exha giocato dal 2012 al 2016 a Parigi e tutt’ora dopo il termine della sua carriera continua a vivere lì. Nel corso della sua visita al centro di allenamento dei pariginiha svolto anche il ruolo di “ambasciatore” per il, come riportato dai colleghi francesi di Footmercato.by Getty ...

antonio_gaito : L'incredibile giornata di mercato dei tifosi del #Napoli Simeone ? Ndombele ??? Raspadori ??? Keylor Navas ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la porta si avvicina #KeylorNavas del @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - Teresasalvati_ : RT @GA7_Official: Keylor Navas per Meret è il più grande upgrade della storia del calcio mondiale. ???? - Kvaratskhelismo : RT @GianmarcoGio: ?? Foot Mercato: #Lavezzi, #Cavani e #Ospina avrebbero consigliato a Keylor #Navas di andare al #Napoli. In particolare il… -