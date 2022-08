Il metaverso di Zuckerberg in Francia ed in Spagna (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Con un post su Facebook, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato l’allargamento del metaverso di Horizon Worlds ai cittadini maggiorenni di Spagna e Francia: una continua evoluzione che ha progressivamente trasformato la natura della piattaforma. Nel 2020, infatti, era disponibile solo su invito, nel dicembre 2021 ha aperto al pubblico statunitense e canadese, e quest’anno ha già toccato le sponde di Regno Unito, Irlanda e Islanda. L’Europa è pronta ad indossare una delle cuffie VR vendute dall’azienda e a fare il salto nel metaverso? L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Con un post su Facebook, il CEO di Meta, Mark, ha annunciato l’allargamento deldi Horizon Worlds ai cittadini maggiorenni di: una continua evoluzione che ha progressivamente trasformato la natura della piattaforma. Nel 2020, infatti, era disponibile solo su invito, nel dicembre 2021 ha aperto al pubblico statunitense e canadese, e quest’anno ha già toccato le sponde di Regno Unito, Irlanda e Islanda. L’Europa è pronta ad indossare una delle cuffie VR vendute dall’azienda e a fare il salto nel? L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

