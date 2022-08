Heidi Klum | «La vera bellezza della moda è per tutti i corpi e non conosce taglia»

seoksoostan : que fome la entrevista a heidi klum jsjsj - hartigan_88 : @Ed_B_one4 Pagherai una 'professionista del sesso' per indossare una maschera di Heidi Klum...stessa cosa ?? - laRoyalBlood_ : Pure i figli di Heidi Klum hanno la pelle scurissima perché hanno preso di più dal padre lol - Ed_B_one4 : La mia chiavata con Heidi Klum non sarà con Heidi Klum - redazionerumors : La top model tedesca sta rivivendo una nuova gioventù: tra date night bollenti e scatti che infiammano il suo feed -

Corriere della Sera

... il suo accento tradisce le origini tedesche , il gossip ricorda la figlia non riconosciuta avuta da Briatore, il curriculum parla di una lunga carriera da modella , maè oggi soprattutto ...Va sul classico la supertop, sia come forma che come brand (te lo diciamo nella gallery) . Chiara Nasti ha sfoggiato una Celine di fianco al pancione , mentre Elena Santarelli mette il ... Heidi Klum: «Nel mio talent, sfida a colpi di ago e filo tra giovani stilisti» La top model, di ritorno il 19 agosto su Prime Video con Making the cut 3 accanto a Tim Gunn, condivide i segreti del suo guardaroba ...Dopo il successo delle prime due stagioni, torna dal 19 agosto su Prime Video «Making the Cut». «Ferragni tra i giudici Con Fedez malato non poteva, ma l’adoro per la sua libertà» ...