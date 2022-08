Furto in spiaggia ripreso in diretta durante un' intervista

Wildpinkdaisy : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: durante un'intervista tv, un ladro ruba una borsa ripreso dalla telecamera ? - WowNotizie : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: durante un'intervista tv, un ladro ruba una borsa ripreso dalla telecamera ? - MauroLcc1955 : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: durante un'intervista tv, un ladro ruba una borsa ripreso dalla telecamera ? - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: durante un'intervista tv, un ladro ruba una borsa ripreso dalla telecamera ? -

Intervista con fuori programma sullaa Barcellona mentre il giornalista stava registrando un servizio sul turismo. Nelle immagini si vede un ladro che si impossessa di uno zainetto e scappa via. Poco dopo arriva il proprietario ...TEMI: comunità comunità fvgudine minore udine reato minorenne reato udine Ultime Notizie ... Turisti in fuga dallaa Lignano Arriva il maltempo in Friuli, piogge e raffiche di vento, ...Tertenia. Una 58enne di Tertenia ma residente da tempo a Quartu Sant'Elena è morta in seguito ad un malore avuto in spiaggia. Ieri la donna si ...Ci sarebbe qualcuno con un finto carroattrezzi che si aggira nella zona di via Marchese di Villabianca e che, grazie a questo “alibi”, sarebbe già riuscito a rubare diverse auto. Sarebbe questa ...