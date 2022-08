gponedotcom : Concluse le verifiche tecniche sulle prime dieci moto della classifica della 8 Ore di Suzuka 2022 del Mondiale Endu… -

Ci sono voluti ben dodici giorni prima di poter arrivare ad un verdetto definitivo , ma ora è ufficiale: il team HRC ha vinto la 8 Ore di Suzuka 2022 , terza prova del mondiale endurance. Pochi giorni dopo la conclusione della corsa, alcune componenti delle prime dieci moto della classifica erano state esaminate per verificare che non fossero presenti parti non omologate , ma sono ...Ci sono voluti ben dodici giorni prima di poter arrivare ad un verdetto definitivo , ma ora è ufficiale: il team HRC ha vinto la 8 Ore di Suzuka 2022 , terza prova del mondiale endurance. Pochi giorni dopo la conclusione della corsa, alcune componenti delle prime dieci moto della classifica erano state esaminate per verificare che non fossero presenti parti non omologate , ma sono ... EWC, concluse le verifiche tecniche: ecco il verdetto della 8 Ore di Suzuka A dodici giorni dalla conclusione della corsa di durata giapponese, è finalmente arrivato il verdetto definitivo: confermate le prime posizioni, con la vittoria di HRC ...La Honda ha annientato la concorrenza e ha conquistato la 28esima vittoria da record nella 43esima edizione della 8 Ore di Suzuka, mentre il team Campione in carica della Kawasaki ha concluso secondo.