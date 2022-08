Etiopia: due piloti si addormentano e mancano l'atterraggio (Di venerdì 19 agosto 2022) Due piloti si sono addormentati profondamente a 11 mila metri di altitudine mancando la pista dell'aeroporto di Addis Abeba: la potenzialmente tragica leggerezza però si è risolta con un'inversione a "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Duesi sono addormentati profondamente a 11 mila metri di altitudine mancando la pista dell'aeroporto di Addis Abeba: la potenzialmente tragica leggerezza però si è risolta con un'inversione a "...

fanpage : Due piloti di un aereo di linea si sono addormentati in volo a 11mila metri di altezza nei cieli dell'Etiopia. La r… - fattoquotidiano : Etiopia, due piloti si sono addormentati in volo e hanno mancato l’aeroporto di destinazione. Svegliati da un allar… - SkyTG24 : Etiopia, due piloti si addormentano in volo e mancano la destinazione - ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: Etiopia, due piloti si sono addormentati in volo e hanno mancato l’aeroporto di destinazione. Svegliati da un allarme… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Etiopia, due piloti si sono addormentati in volo e hanno mancato l’aeroporto di destinazione. Svegliati da un allarme… -