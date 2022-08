Edoardo Tavassi sostituirà Alvin a L’Isola 2023? La verità (Di venerdì 19 agosto 2022) Edoardo Tavassi è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Molti spettatori l’avrebbero voluto sul podio, però, a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il gioco. Nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista per il portale Instagram Pipol Gossip, dove ha parlato della possibilità di sostituire Alvin come inviato e della sua situazione sentimentale. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi nei panni di inviato? Edoardo Tavassi, grazie alla sua simpatia, è riuscito a conquistare buona parte del pubblico de L’Isola dei Famosi. Ha vissuto un percorso intenso che la condotto quasi fino alla conclusione dello show. Ha ammesso che gli piacerebbe molto vestire i panni di inviato nella ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 agosto 2022)è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione dedei Famosi. Molti spettatori l’avrebbero voluto sul podio, però, a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il gioco. Nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista per il portale Instagram Pipol Gossip, dove ha parlato della possibilità di sostituirecome inviato e della sua situazione sentimentale. Isola dei Famosi,nei panni di inviato?, grazie alla sua simpatia, è riuscito a conquistare buona parte del pubblico dedei Famosi. Ha vissuto un percorso intenso che la condotto quasi fino alla conclusione dello show. Ha ammesso che gli piacerebbe molto vestire i panni di inviato nella ...

