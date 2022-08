(Di venerdì 19 agosto 2022) Sono trascorsi ormai cinque anni dall’introduzione delin Serie A. Un cambio radicale per la classe arbitrale e una novità sostanziale per giocatori e allenatori. «L’introduzione dellaha indubbiamente contribuito a far diventare il calcio più giusto, evitando che un errore dell’arbitro possa influenzare negativamente il risultato di una partita o di una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Pierluigi #Collina: «Var? Si può pensare di usarlo di più» - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: #Collina alla #GdS: 'L’introduzione della #VAR ha reso più giusto il calcio evitando che un errore dell’arbitro possa in… - CagliariNews24 : #Collina sul Var: «Ha reso il calcio più giusto» - ZonaJuventina : RT @mirkonicolino: #Collina alla #GdS: 'L’introduzione della #VAR ha reso più giusto il calcio evitando che un errore dell’arbitro possa in… - mirkonicolino : #Collina alla #GdS: 'L’introduzione della #VAR ha reso più giusto il calcio evitando che un errore dell’arbitro pos… -

L'introduzione dellaha cambiato il calcio. E il calcio non è più lo stesso. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'..."La Fifa ci ha sempre creduto, scelta azzeccata, migliorerà ancora". MILANO - Dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport", oggi, Pierluigicelebra i cinque anni dall'introduzione dellanel calcio. "Scelta azzeccata: ha reso tutto più giusto, migliorerà ancora", ha detto il chairman of the Fifa Referees Committe, in pratica il ...Collina utilizzo Var, «Stiamo lavorando per ridurre i tempi», ha detto l'ex arbitro a proposito della tecnologia ...“E’ stata una scelta azzeccata. Ha reso il calcio più giusto e migliorerà ancora”, queste sono le parole pronunciate dal capo degli arbitri della Fifa, Pierluigi Collina. Oggi, infatti, esordì 5 anni ...