Classi sovraffollate | nessun meccanismo di tracciamento dei contagi | per la Uil Scuola si tornerà in classe senza regole

Posto vacante per dirigente scolastico Precariato, spostamenti di sede,, genitori sempre sul piede di guerra dimentichiamoci il Mondo della scuola in Italia per un attimo. Lo ...Le problematiche vengono sollevate anche per le questioni fattivamente infrastrutturali: scuole vecchie e costose da mantenere,in qualche Cantone che impediscono l'osservanza ... Basta con le classi pollaio, lo studente 16enne scrive al ministro Bianchi: “Che differenza c’è con le scatolette di tonno” Settembre è alle porte e nella Capitale mancano 4mila insegnanti per garantire la completa copertura delle classi ...L’allarme della Uil: nel Lazio concorsi lumaca e assenza di candidati. Il caso di 600 docenti che da un anno attendono di poter svolgere l’orale ...