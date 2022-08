2a News

Una strada, quella tra Afragola e, dove da sempre sirifiuti e da sempre vengono incendiati per fare spazio a nuovi sversamenti illeciti. 'Da sempre, anche due volte al giorno nel ...Una strada, quella tra Afragola e, dove da sempre sirifiuti e da sempre vengono incendiati per fare spazio a nuovi sversamenti illeciti. 'Da sempre, anche due volte al giorno nel ... Casoria, sversano per strada lastre di amianto: denunciati Hanno 22 e 15 anni i giovani di origini rom denunciati dai carabinieri della stazione di Afragola durante un servizio di controllo del territorio, organizzato per contrastare i reati ambientali. (ANSA ...